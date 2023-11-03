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Испания
03 ноября 2023, 13:09 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:41
3029
1

Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком

Нападающий «Жироны» может перейти в «Интер»

03 ноября 2023, 13:09 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:41
3029
1
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» заинтересовался украинским нападающим «Жироны» украинским нападающим Артемом Довбиком, сообщает испанское издание Fichajes.

Итальянский клуб считает 26-летнего футболиста перспективным и талантливым игроком, который станет достойной заменой для возрастных Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса.

Отмечается, что «Интер» – не единственный крупный клуб, который обратил внимание на результативность Артема Довбика в этом сезоне Ла Лиги. В 11 матчах чемпионата украинец забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Интересно, что Марко Арнаутович и Алексис Санчес в этом сезоне Серии А на двоих имеют лишь 1 ассист.

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Артем Довбик Жирона Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Марко Арнаутович Алексис Санчес
Источник Fichajes.net
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Комментарии 1
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tato88
Дуже вболіваю за Артема, але, при всій повазі, думаю зараз він виступає в команді свого рівня. Не треба йому повторювати шлях Яремчука.
В будь якому випадку бажаю успіхів і вболіватиму за нього!
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