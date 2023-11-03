Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Нападающий «Жироны» может перейти в «Интер»
Миланский «Интер» заинтересовался украинским нападающим «Жироны» украинским нападающим Артемом Довбиком, сообщает испанское издание Fichajes.
Итальянский клуб считает 26-летнего футболиста перспективным и талантливым игроком, который станет достойной заменой для возрастных Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса.
Отмечается, что «Интер» – не единственный крупный клуб, который обратил внимание на результативность Артема Довбика в этом сезоне Ла Лиги. В 11 матчах чемпионата украинец забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Интересно, что Марко Арнаутович и Алексис Санчес в этом сезоне Серии А на двоих имеют лишь 1 ассист.
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