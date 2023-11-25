Испания25 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:31
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ДОВБИК: «Ман Сити? Там Холанд. Если его продадут... Пока что без шансов»
Артем ответил на вопрос о переходе в клуб, который представляет тот же консорциум, что и «Жирона»
25 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:31
830
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26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик ответил на вопрос о переходе в английский «Манчестер Сити», который представляет тот же футбольный консорциум City Football Group, что и жиронцы:
«Знаю точно, что этот сезон проведу в Жироне. Что касается Манчестер Сити? Там Холанд.
Если его продадут, то будут какие-нибудь мысли. Пока что – без шансов».
В текущем сезоне Ла Лиги Артем Довбик отличился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.
Ранее Довбик рассказал, кого еще из украинцев он хотел бы видеть в «Жироне».
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