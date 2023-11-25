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  4. ДОВБИК: «Ман Сити? Там Холанд. Если его продадут... Пока что без шансов»
Испания
25 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:31
830
0

ДОВБИК: «Ман Сити? Там Холанд. Если его продадут... Пока что без шансов»

Артем ответил на вопрос о переходе в клуб, который представляет тот же консорциум, что и «Жирона»

25 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:31
830
0
ДОВБИК: «Ман Сити? Там Холанд. Если его продадут... Пока что без шансов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик ответил на вопрос о переходе в английский «Манчестер Сити», который представляет тот же футбольный консорциум City Football Group, что и жиронцы:

«Знаю точно, что этот сезон проведу в Жироне. Что касается Манчестер Сити? Там Холанд.

Если его продадут, то будут какие-нибудь мысли. Пока что – без шансов».

В текущем сезоне Ла Лиги Артем Довбик отличился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.

Ранее Довбик рассказал, кого еще из украинцев он хотел бы видеть в «Жироне».

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Артем Довбик Жирона Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ City Football Group
Источник Sportarena
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