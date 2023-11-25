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  4. Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Испания
25 ноября 2023, 16:48 |
5526
1

Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне

Это его бывший одноклубник

25 ноября 2023, 16:48 |
5526
1
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в испанском клубе.

«В «Жироне» я бы хотел увидеть Александра Пихаленка. Он и по стилю игры, и по складу ума может подойти «Жироне». Такой футбол, который мы играем, думаю, ему подойдет также», – сказал Довбик.

Артем Довбик и Александр Пихаленок раньше вместе выступали за «Днепр-1». В этом сезоне Украинской премьер-лиги Пихаленок за днепрян провел 14 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее Довбик рассказал, как его называют в испанской команде одноклубники.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Артем Довбик Жирона
Источник Sportarena
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apepa
А как же Сваток??
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