Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в испанском клубе.

«В «Жироне» я бы хотел увидеть Александра Пихаленка. Он и по стилю игры, и по складу ума может подойти «Жироне». Такой футбол, который мы играем, думаю, ему подойдет также», – сказал Довбик.

Артем Довбик и Александр Пихаленок раньше вместе выступали за «Днепр-1». В этом сезоне Украинской премьер-лиги Пихаленок за днепрян провел 14 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее Довбик рассказал, как его называют в испанской команде одноклубники.