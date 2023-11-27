Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мой гол ничего не стоит, ведь мы не смогли победить»

30-летний полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал матч 13-го тура Серии А против «Фрозиноне» (1:2).

«Мой гол ничего не стоит, ведь мы не смогли победить. Мы злые, потому что не смогли набрать очки. У нас был шанс выиграть этот матч, потом все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создали много моментов и хорошо прессинговали. Мы должны проанализировать сделанные ошибки и двигаться вперед. Я забил хороший гол, но если бы мы набрали очки, то было бы еще лучше», – сказал украинец.

После матча «Дженоа» – «Фрозиноне» главный тренер «грифонов» Альберто Джилардино похвалил украинского полузащитника Руслана Малиновского.