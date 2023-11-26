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  4. Владислав КАБАЕВ: «Очень ждал этого гола. Давно не забивал»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 20:44 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:21
409
0

Владислав КАБАЕВ: «Очень ждал этого гола. Давно не забивал»

Хавбек «Динамо» в матче против «Руха» прервал свою голевую засуху

26 ноября 2023, 20:44 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:21
409
0
Владислав КАБАЕВ: «Очень ждал этого гола. Давно не забивал»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев, автор второго забитого мяча в ворота львовского «Рухом», поделился впечатлениями от игры 15-го тура УПЛ (2:0):

– От побед впечатления всегда положительные. В турнирной таблице мы сейчас находимся не в том положении, чтобы обращать внимание на качество игры, главное для нас – добывать очки. Победы должны придавать нам позитив, воодушевления и подталкивать развиваться, как команде, ведь «Динамо» – это лицо футбольной Украины. Как я уже сказал, такие успехи побуждают нас двигаться вперед.

– «Динамо» и «Рух» находились рядом в турнирной таблице, ощущалась ли особенная принципиальность поединка?

– Нет, мы просто знали, что «Рух» очень хорошо начал чемпионат, в их составе много молодых ребят, у которых, возможно, не так много опыта, но есть огонь в глазах. Конечно, мы понимали, что игра будет тяжелой, но настраивались, как обычно. На любую игру «Динамо» должно выходить как чемпион и соответственно играть. Не всегда это удается, но нам уже некуда отступать.

– Казалось, после первого забитого мяча «Динамо» отдало инициативу сопернику, который больше владел мячом. Сознательно ли это сделали?

– Наверное, так происходит больше на подсознании: если побеждаешь, начинаешь играть по счету. Мы забили, понимали, что «Рух» будет бежать вперед, а нам нельзя было раскрываться и позволить им сравнять счет. Потихоньку делали свое дело, у нас были отличные контратаки, после которых мы еще в первом тайме могли «закрыть» игру, забив гораздо больше, чем два мяча. Мы все уже взрослые футболисты, можем говорить между собой на поле и корректировать свои действия.

– В прошлом сезоне «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Рухом», сегодня отдали долг?

– Можно и так сказать, честно говоря, я не помню, как мы тогда сыграли, ведь в прошлом сезоне растеряли очень много очков, не только в матчах с «Рухом». Независимо от имени соперника, сейчас мы должны выигрывать каждый матч.

– Оба мяча сегодня были забиты схожим образом – после прессинга соперника, что заставило львовян ошибаться. Вы ощутили, что такая тактика работает?

– Не то чтобы работает… Мы смотрели и разбирали «Рух» очень долго и много. Одной из наших задач было давить, когда их вратарь начинал атаки. Мы знали, кто кого должен прессинговать, и это два раза сработало. Значит, установку тренера выполнили, хотя кое-что и не удалось.

– Какие эмоции испытываете по поводу собственного забитого мяча?

– Я фланговый нападающий, давно не забивал, получал много критики. Я очень ждал этого гола, поставил перед собой задачу больше бить по воротам, но в первые минуты не мог попасть в сетку. Думаю, этот мяч должен подтолкнуть меня и команду к следующим голам и победам в будущем.

– «Динамо» понемногу поднимается в турнирной таблице, добавляет ли это положительных эмоций?

– Конечно. Верим в то, что результаты будут становиться все лучше. Мы начали движение вверх, но в этом необходима стабильность.

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Источник ФК Динамо Киев
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