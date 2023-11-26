Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 09:14 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:16
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Игра начнется в 15:00
26 ноября 2023, 09:14 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:16
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В воскресенье, 26 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовский «Рух». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру будет судит Владимир Новохатний, который представляет город Черкассы.
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Рух».
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