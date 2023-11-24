Вице-президент Нивы Бузова: «Не все игроки потянули уровень Первой лиги»

В пятницу бузовская «Нива» проиграла дома «Эпицентру» (0:2) и ушла в отпуск, финишировав с 27 очками на четвертом месте в группе А Первой лиги.

Результат как для дебютанта вроде бы и неплохой, тем более, что весной команда будет соревноваться в «чемпионском раунде». Но, очевидно, в клубе с Киевщины будут думать над усилением. Ведь начала сезон обновленная «Нива» очень хорошо, после пяти туров делила лидерство с «Карпатами», а вот в октябре-ноябре ощутимо притормозила, набрав в последних семи играх лишь 5 очков.

Корреспондент Sport.ua обратился к вице-президенту клуба Владиславу Подолянюку с вопросом о том, кто может покинуть «Ниву» во время зимнего перерыва.

«Не все игроки потянули уровень Первой лиги, но пока что информация о том, кто может уйти из команды, за пределы клуба не выходит, — ответил Подолянюк, — Чуть позже, когда будет все точно решено, смогу сказать вам больше. Пока что команда уходит в отпуск, который продлится минимум до Рождества по старому стилю».

Также функционер сообщил о необходимости новой операции для левого полузащитника Андрея Головатенко, одного из лидеров команды прошлогоднего образца, когда «Нива» дебютировала во Второй лиге. Из-за разрыва крестообразных связок в этом году Головатенко ни разу так и не сыграл, а возобновив тренировки, снова повредил то же колено.

Напомним, что 23 ноября состоялись три поединка 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.