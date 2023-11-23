Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении
23 ноября прошли три поединка 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
23 ноября прошли три поединка 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении.
Проигрывая Руху-2 (0:1), в конце матча винничане прибавили в оборотах. Сначала играющий президент Артур Загорулько заработал пенальти, который сам и реализовал (1:1), а минут через пять подставился еще и под штрафной и затем с 25 метров попал в девятку (2:1).
Вторая лига. 19-й тур, 23 ноября
11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов – 2:1
Голы: Загорулько, 82 (пен), 88 ‒ Ніколаєв, 49
12:15. Чайка – Реал Фарма – 1:0
Гол: Семенец, 5
12:30. Тростянец – Кудровка – 1:3
Голы: Проданов, 66 ‒ Гармаш, 5, Берко, 35, Чепурненко, 72
Турнирная таблица
11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов
12:15. Чайка – Реал Фарма
12:30. Тростянец – Кудровка
События матча
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