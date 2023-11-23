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Чемпионат Украины
Чайка
23.11.2023 12:15 – FT 1 : 0
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
23 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:45
85
0

Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении

23 ноября прошли три поединка 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

23 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:45
85
0
Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении
ФК Нива Винница

23 ноября прошли три поединка 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Нива Винница, Чайка и Кудровка ушли на зимнюю паузу в победном настроении.

Проигрывая Руху-2 (0:1), в конце матча винничане прибавили в оборотах. Сначала играющий президент Артур Загорулько заработал пенальти, который сам и реализовал (1:1), а минут через пять подставился еще и под штрафной и затем с 25 метров попал в девятку (2:1).

Вторая лига. 19-й тур, 23 ноября

11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов – 2:1

Голы: Загорулько, 82 (пен), 88 ‒ Ніколаєв, 49

12:15. Чайка – Реал Фарма – 1:0

Гол: Семенец, 5

12:30. Тростянец – Кудровка – 1:3

Голы: Проданов, 66 ‒ Гармаш, 5, Берко, 35, Чепурненко, 72

Турнирная таблица

11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов

12:15. Чайка – Реал Фарма

12:30. Тростянец – Кудровка

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
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Источник Sport.ua
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