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Украина. Вторая лига23 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
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Нива В – Рух-2, Чайка – Реал Фарма, Тростянец – Кудровка. Смотреть онлайн
Смотрите 23 ноября видеотрансляцию матчей 19-го тура Второй лиги
23 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
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23 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура, последнего в осенней части сезона.
Вторая лига. 19-й тур, 23 ноября
- 11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов
- 12:15. Чайка – Реал Фарма
- 12:30. Тростянец – Кудровка
Турнирная таблица
11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов
12:30. Тростянец – Кудровка
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