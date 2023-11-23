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Чемпионат Украины
Чайка
23.11.2023 12:15 - : -
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
23 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
41
0

Нива В – Рух-2, Чайка – Реал Фарма, Тростянец – Кудровка. Смотреть онлайн

Смотрите 23 ноября видеотрансляцию матчей 19-го тура Второй лиги

23 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
41
0
Нива В – Рух-2, Чайка – Реал Фарма, Тростянец – Кудровка. Смотреть онлайн
ФК Нива Винница

23 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура, последнего в осенней части сезона.

Вторая лига. 19-й тур, 23 ноября

  • 11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов
  • 12:15. Чайка – Реал Фарма
  • 12:30. Тростянец – Кудровка

Турнирная таблица

11:45. Нива Винница – Рух-2 Львов

12:30. Тростянец – Кудровка

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Источник Sport.ua
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