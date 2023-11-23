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ATP
23 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:36
439
2

Бывшая девушка Налбандяна обвинила его в преследовании

Давид установил камеру в вентиляции, чтобы следить за ней

23 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:36
439
2
Бывшая девушка Налбандяна обвинила его в преследовании
LA NACION. Давид Налбандян

Известного в прошлом теннисиста Давида Налбандяна обвинили в домогательствах и преследовании.

Заявление было подано его бывшей девушкой Арасели Торрадо, которая утверждала, что Налбандян установил камеру в вентиляционном отверстии квартиры, которую они делили, когда еще были вместе, чтобы контролировать ее и видеть, что она делает.

В аудиозаписи Давид признал, что установил камеру, но утверждал, что «ничего не видел», поскольку устройство не работало.

Арасели Торрадо – модель из Росарио, с которой Налбандян состоял в отношениях в течение нескольких месяцев. Об их отношениях стало известно в феврале прошлого года, когда они были замечены в театре в Буэнос-Айресе; в июне они расстались.

После расставания пара жила в одной квартире в Палермо. Однажды, находясь в квартире вместе с братом, она обнаружила камеру видеонаблюдения, установленную за центральным вентиляционным отверстием. Брат Торрадо снял крышку и достал камеру, подключенную несколькими кабелями (это зафиксировано на видео). После этого он подал жалобу в суд, который первоначально отклонил ее за недостаточностью доказательств.

Имея на руках аудиозаписи и сообщения Налбандяна, признающего, что все это он установил камеру, Торрадо обжаловал это решение. Адвокат девушки Мартин Олари Угротте заявил, что таким образом расследование было возобновлено.

Налбандян ушел из профессионального тенниса десять лет назад, в октябре 2013 года, когда ему был 31 год. Он достиг 3-го места в мировом рейтинге и выиграл одиннадцать титулов в ATP-туре.

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Давид Налбандян
Источник La Nacion de Argentina
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Nick.Grabowski
Viber, Whatsapp, Google, Facebook та загалом смартфони підслуховують, підглядають та читають приватну переписку сотень мільйонів людей (інколи це навіть повідомляють користувачам відкрито, що ми будемо слухами що ви говорите та що ви дивитесь).
Якщо ви не платите за сервіс або послугу (які коштують десятки та сотні мільйонів), то ви є ресурсом та джерелом прибутку в інший спосіб.
За дівчатами та жінками по всьому світу підглядають, контролюють та шпигують їх смартфони та девайси.
Але нікого це сильно не турбує.
Мобільні оператори - це теж решето, з якого витікає вся потрібна інформація про потрібних людей. 
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