​​​​​​​Первый после Налбандяна. Шварцман выиграл титул в Буэнос-Айресе

Аргентинцы 13 лет не побеждали у себя на родине

  • 07.03.2021 22:40
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​​​​​​​Первый после Налбандяна. Шварцман выиграл титул в Буэнос-Айресе
© Getty Images / Global Images Ukraine. Дієго Шварцман

Аргентинец Диего Шварцман стал победителем грунтового турнира категории ATP Tour 250 в Буэнос-Айресе.

В матче за титул лидер посева обыграл своего соотечественника Франсиско Серундоло.

Буэнос-Айрес. Финал
Диего Шварцман (Аргентина) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:1, 6:2

Диего выиграл четвертый титул ATP в карьере, три победы были на грунте.

Отметим, что Шварцман стал первым аргентинцем с 2008 году, который взял титул в Буэнос-Айресе. Предыдущий раз это удавалось Давиду Налбандяну.

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Источник — Sport.ua

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