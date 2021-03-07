​​​​​​​Первый после Налбандяна. Шварцман выиграл титул в Буэнос-Айресе

Аргентинец Диего Шварцман стал победителем грунтового турнира категории ATP Tour 250 в Буэнос-Айресе.

В матче за титул лидер посева обыграл своего соотечественника Франсиско Серундоло.

Буэнос-Айрес. Финал

Диего Шварцман (Аргентина) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:1, 6:2

Диего выиграл четвертый титул ATP в карьере, три победы были на грунте.

Отметим, что Шварцман стал первым аргентинцем с 2008 году, который взял титул в Буэнос-Айресе. Предыдущий раз это удавалось Давиду Налбандяну.

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