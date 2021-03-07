Принял эстафету у Монфиса. Рублев выиграл турнир в Роттердаме

Россиянин одержал победу в седьмом финале подряд

  • 07.03.2021 18:36
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Принял эстафету у Монфиса. Рублев выиграл турнир в Роттердаме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем хардового турнира категории ATP Tour 500 в Роттердаме.

В матче за титул Рублев в двух сетах одолел венгра Мартона Фучовича.

Роттердам. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(4), 6:4

Отметим, что Рублев выиграл свой седьмой финал турниров ATP подряд, четыре последних были 500-й серии. 

Фучович впервые играл в финале такого престижного турнира. Выступление в Нидерландах поможет ему вернуться в топ-50 мирового рейтинга.

Два предыдущие года соревнования в Роттердаме выигрывал француз Гаэль Монфис.

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Источник — Sport.ua

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