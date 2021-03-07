Принял эстафету у Монфиса. Рублев выиграл турнир в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем хардового турнира категории ATP Tour 500 в Роттердаме.
В матче за титул Рублев в двух сетах одолел венгра Мартона Фучовича.
Роттердам. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(4), 6:4
Отметим, что Рублев выиграл свой седьмой финал турниров ATP подряд, четыре последних были 500-й серии.
Фучович впервые играл в финале такого престижного турнира. Выступление в Нидерландах поможет ему вернуться в топ-50 мирового рейтинга.
Два предыдущие года соревнования в Роттердаме выигрывал француз Гаэль Монфис.
Источник — Sport.ua
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