Принял эстафету у Монфиса. Рублев выиграл турнир в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем хардового турнира категории ATP Tour 500 в Роттердаме.

В матче за титул Рублев в двух сетах одолел венгра Мартона Фучовича.

Роттердам. Финал

Андрей Рублев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(4), 6:4

Отметим, что Рублев выиграл свой седьмой финал турниров ATP подряд, четыре последних были 500-й серии.

Фучович впервые играл в финале такого престижного турнира. Выступление в Нидерландах поможет ему вернуться в топ-50 мирового рейтинга.

Два предыдущие года соревнования в Роттердаме выигрывал француз Гаэль Монфис.