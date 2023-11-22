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Евро
Уэльс
21.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:22
41
0

Уэльс – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча

Турция едет на Евро, Уэльс будет играть в плей-офф

22 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:22
41
0
Уэльс – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе D отбора на Евро-2024 завершились все матчи квалификации. Группу выиграла Турция, на втором месте финишировала Хорватия.

Уэльс, который в последнем игровом дне сыграл вничью 1:1 с Турцией (голы забили Нико Уильямс и Юсуф Языджы), попал в плей-офф и есть вероятность, что встретится там с Украиной.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 10-й тур

Уэльс – Турция – 1:1

Голы: Нико Уильямс, 7 – Юсуф Языджы, 70

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсуф Язиджи (Турция).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Уэльс).
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Источник Sport.ua
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