Уэльс – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе D отбора на Евро-2024 завершились все матчи квалификации. Группу выиграла Турция, на втором месте финишировала Хорватия.

Уэльс, который в последнем игровом дне сыграл вничью 1:1 с Турцией (голы забили Нико Уильямс и Юсуф Языджы), попал в плей-офф и есть вероятность, что встретится там с Украиной.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 10-й тур

Уэльс – Турция – 1:1

Голы: Нико Уильямс, 7 – Юсуф Языджы, 70