Чемпионат Европы22 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:22
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Уэльс – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча
Турция едет на Евро, Уэльс будет играть в плей-офф
22 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:22
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В группе D отбора на Евро-2024 завершились все матчи квалификации. Группу выиграла Турция, на втором месте финишировала Хорватия.
Уэльс, который в последнем игровом дне сыграл вничью 1:1 с Турцией (голы забили Нико Уильямс и Юсуф Языджы), попал в плей-офф и есть вероятность, что встретится там с Украиной.
Квалификация Евро-2024
Группа D. 10-й тур
Уэльс – Турция – 1:1
Голы: Нико Уильямс, 7 – Юсуф Языджы, 70
События матча
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсуф Язиджи (Турция).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Уэльс).
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