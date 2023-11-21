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21.11.2023 21:45 - : -
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21 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:28
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0

Греция – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 21 ноября в 21:45 по Киеву

21 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:28
75
0
Греция – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

21 ноября на OPAP Арене в Афинах пройдет матч 10-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Греции встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда Греции с 2014 года никуда не пробивалась, несколько раз сыграв квалификацию с полным разочарованием. Но сейчас, при Густаво Пойете, получилось прибавить. В прошлом году команда уругвайца сумела выиграть группу в Лиге наций. Неплохо эллины стартовали и в нынешнем отборе.

Но в итоге оказалось, что их ниша – это место в середине группы. Греки обыграли по 2 раза не только Гибралтар, но и, вроде бы, крепкую Ирландию. Вот только уступили не только Франции, но и дважды – потенциальному сопернику в борьбе за 2-е место – Нидерландам (0:3 на выезде, 0:1 дома). В ноябре провели товарищеский поединок против Новой Зеландии и победили 2:0.

Франция

Сборная Франции уже достаточно долго играет под руководством Дидье Дешама. Он был капитаном золотой команды конца прошлого века. И пока что как тренер добивался ненамного меньше, чем как игрок. В 2018 году Ле Блё стали чемпионами мира, но в Катаре-2018, как и дома в финале Евро-2016, проиграли финалы, хотя в основное время в обоих случаях были ничьи.

Сейчас будет новая попытка – на следующий континентальный турнир Мбаппе и компания вышли без малейших проблем. 2023 год начался для французов с 4:0 против Нидерландов, и потом они выигрывали все, кроме товарищеского поединка против Германии. Сейчас можно вовсю экспериментировать, даже позвали подростка Варрена Заира-Эмери. Тот вышел и забил Гибралтару. Которому забивали все кто хотел, и матч закончился с рекордным счетом 14:0.

Статистика личных встреч

Стоит вспомнить, что стороны играли на Евро-2004. И на пути к сенсационному успеху греки обыграли действующего чемпиона.

Прогноз

Букмекерские конторы очевидно ждут победу только вице-чемпионов мира. Они вряд ли смогут повторить разгром, что был учинен в прошлом туре, но можно ставить на победу Мбаппе и компании с форой -1,5 гола (коэффициент – 1,6).

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Источник Sport.ua
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