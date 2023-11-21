Франция впервые потеряла очки в отборе Евро, 6 голов Нидерландов

Последние матчи отбора Евро-2024 уже не имели турнирного значения, так как Франция и Нидерланды заранее оформили путевки в финальную часть.

В последней встрече французы сыграли вничью 2:2 с Грецией. Для команды это первая потеря очков в нынешнем отборе. Франция финишировала первой с 22 пунктами.

Нидерланды в своей матче разобрались с Гибралтаром 6:0 и финишировали вторыми. В плей-офф Лиги наций из группы попадет Греция.

Отбор Евро-2024, Группа А

Гибралтар - Нидерланды 0:6

Голы: Стенгс, 10, 50, 62, Виффер, 23, Коомпайнерс, 38, Гакпо, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Тезе, де Врей, ван Дейк (Хато, 46), Хартман (Симонс, 63), Коомпайнерс, Виффер, Верман (Рейндерс, 46), Мален (Гакпо, 77), Стенгс, Вегхорст (Даллинга, 46)

Греция - Франция 2:2

Голы: Бакасетас, 56, Ионнидис, 60 - Муани, 43

Франция: Самба, Кунде (Клаусс, 64), Салиба, Л.Эрнандес, Т.Эрнандес, Рабьо, Фофана, Муани (Мбаппе, 64), Дембеле (Коман, 64), Гризманн, Жиру (Тюрам, 69)

1. Франция - 22

2. Нидерланды - 18

3. Греция - 13

4. Ирландия - 6

5. Гибралтар - 0