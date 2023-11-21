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Евро
Гибралтар
21.11.2023 21:45 – FT 0 : 6
Нидерланды
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 23:38 |
324
2

Франция впервые потеряла очки в отборе Евро, 6 голов Нидерландов

Французы нарушили идеальные результаты в отборе

21 ноября 2023, 23:38 |
324
2
Франция впервые потеряла очки в отборе Евро, 6 голов Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Последние матчи отбора Евро-2024 уже не имели турнирного значения, так как Франция и Нидерланды заранее оформили путевки в финальную часть.

В последней встрече французы сыграли вничью 2:2 с Грецией. Для команды это первая потеря очков в нынешнем отборе. Франция финишировала первой с 22 пунктами.

Нидерланды в своей матче разобрались с Гибралтаром 6:0 и финишировали вторыми. В плей-офф Лиги наций из группы попадет Греция.

Отбор Евро-2024, Группа А

Гибралтар - Нидерланды 0:6
Голы: Стенгс, 10, 50, 62, Виффер, 23, Коомпайнерс, 38, Гакпо, 81

Нидерланды: Вербрюгген, Тезе, де Врей, ван Дейк (Хато, 46), Хартман (Симонс, 63), Коомпайнерс, Виффер, Верман (Рейндерс, 46), Мален (Гакпо, 77), Стенгс, Вегхорст (Даллинга, 46)

Греция - Франция 2:2
Голы: Бакасетас, 56, Ионнидис, 60 - Муани, 43

Франция: Самба, Кунде (Клаусс, 64), Салиба, Л.Эрнандес, Т.Эрнандес, Рабьо, Фофана, Муани (Мбаппе, 64), Дембеле (Коман, 64), Гризманн, Жиру (Тюрам, 69)

1. Франция - 22
2. Нидерланды - 18
3. Греция - 13
4. Ирландия - 6
5. Гибралтар - 0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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luceorius
 Таким чином  чемпоном цього відбору стала Португалія. Франція, за додатковими показниками, друга, Англія на цей раз лише третя. 
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nivavn
Обісрались після 14 : 0. Жабоїди Довбні...
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-3
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