Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ФК ЮКСА не затерялись бы и в УПЛ»
Тренер команды из Тарасовки – о победе над «Чайкой» и перспективах подопечных
В центральном поединке 18-го тура Второй лиги ФК «ЮКСА» одержал волевую победу над «Чайкой» (2:1) и закрепился на первом месте.
Главный тренер ФК «ЮКСА» Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке с «Чайкой»:
«Мяч, забитый в дебюте нападающим «Чайки» Богданом Семенцом, будет претендовать на звание самого красивого в туре. Однако радует, что эта неудача не выбила моих подопечных из колеи. Больше гости не угрожали нашим воротам, а «ЮКСА» не только вышла вперед, но и еще не использовала несколько выгодных моментов. И это несмотря на то, что в начале второго тайма пришлось заменить из-за микротравм бразильца Матеуса и еще одного лидера - Артура Думенюка.
Если уж зашла речь о наших легионерах, то я ими доволен. Считаю, что Матеус, Габриэль и Венди не потерялись бы и в командах УПЛ. В конце концов, добавляет с каждым матчем вся команда, выделил бы также молодых Романа Ювхимца и Матвея Харченко.
Задача-минимум, уйти на зимний перерыв на первом месте. А уже потом будем определяться с клубным руководством с целью на сезон», – рассказал Цымбал.
Пока ФК «ЮКСА» лидирует, набрав 39 очков. В этом году подопечные Николая Цымбала еще сыграют с «Карпатами-2».
Напомним, в субботу, 18 ноября, во Второй лиге Украины состоялись четыре календарных матча 18-го тура.
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