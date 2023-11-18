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Украина. Вторая лига
18 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:25
38
0

Вторая лига. Матчи 18-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 ноября видеотрансляцию поединков 18-го тура Второй лиги

18 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:25
38
0
Вторая лига. Матчи 18-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
СК Чайка

18 ноября проходят поединки 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 18-й тур, 18 ноября

  • 12:15. Дружба Мировка – Тростянец
  • 12:30. Реал Фарма – Кремень-2
  • 12:45. Металлург-2 – Локомотив Киев
  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Чайка

Турнирная таблица

12:15. Дружба Мировка – Тростянец

12:30. Реал Фарма – Кремень-2

12:45. Металлург-2 – Локомотив Киев

13:00. ЮКСА Тарасовка – Чайка

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Источник Sport.ua
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