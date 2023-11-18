18.11.2023 12:15 - : -
Украина. Вторая лига18 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:25
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Вторая лига. Матчи 18-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 ноября видеотрансляцию поединков 18-го тура Второй лиги
18 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:25
38
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18 ноября проходят поединки 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 18-й тур, 18 ноября
- 12:15. Дружба Мировка – Тростянец
- 12:30. Реал Фарма – Кремень-2
- 12:45. Металлург-2 – Локомотив Киев
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Чайка
Турнирная таблица
12:15. Дружба Мировка – Тростянец
12:30. Реал Фарма – Кремень-2
12:45. Металлург-2 – Локомотив Киев
13:00. ЮКСА Тарасовка – Чайка
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