Вторая лига. ЮКСА вернул лидерство, напряженная битва аутсайдеров
Результаты матчей 18-го тура во второй лиге Украины
В субботу, 18 ноября, во второй лиге Украины состоялись четыре календарных матча 18-го тура.
Лидеры чемпионата, ЮКСА и «Дружба» из Мировки, одержали минимальные победы над «Чайкой» и «Тростянцом» соответственно, «Локомотив» на выезде уверенно обыграл вторую команду запорожского «Металлурга», а в битве аутсайдеров «Реал Фарма» на 90-й минуте вырвал победу у второй команды «Кремня».
Вторая лига, 18-й тур
ЮКСА – «Чайка» - 2:1
Голы: Синегуб, 9, Вава, 32 – Семенец, 4.
«Реал Фарма» - «Кремень-2» - 2:1
Голы: Барсуков, 5, с пенальти, Третьяков, 90 – Рокотянский, 75.
МФК «Металлург-2» - «Локомотив» - 1:3
Голы: Близнюк, 57 – Титаренко, 43, с пенальти, Есаулов, 72, Каранга, 78.
«Дружба» - «Тростянец» - 2:0
Голы: Сомов, 6, Сторчоус, 85, с пенальти.
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