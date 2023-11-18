Вторая лига. ЮКСА вернул лидерство, напряженная битва аутсайдеров

В субботу, 18 ноября, во второй лиге Украины состоялись четыре календарных матча 18-го тура.

Лидеры чемпионата, ЮКСА и «Дружба» из Мировки, одержали минимальные победы над «Чайкой» и «Тростянцом» соответственно, «Локомотив» на выезде уверенно обыграл вторую команду запорожского «Металлурга», а в битве аутсайдеров «Реал Фарма» на 90-й минуте вырвал победу у второй команды «Кремня».

Вторая лига, 18-й тур

ЮКСА – «Чайка» - 2:1

Голы: Синегуб, 9, Вава, 32 – Семенец, 4.

«Реал Фарма» - «Кремень-2» - 2:1

Голы: Барсуков, 5, с пенальти, Третьяков, 90 – Рокотянский, 75.

МФК «Металлург-2» - «Локомотив» - 1:3

Голы: Близнюк, 57 – Титаренко, 43, с пенальти, Есаулов, 72, Каранга, 78.

«Дружба» - «Тростянец» - 2:0

Голы: Сомов, 6, Сторчоус, 85, с пенальти.