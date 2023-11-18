Виктор ЦИГАНКОВ: «Для выхода на Евро-2024 мы должны совершить подвиг»

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от решающего матча отбора на Евро-2024 против Италии (20 ноября, 21:45):

«Это последний матч группового этапа. Мы четко понимаем, что для выхода на чемпионат Европы мы должны совершить подвиг. Мы сделаем все, чтобы так и произошло. Для нас и для нашей страны. Во времена, в которые мы живем, участие в чемпионате Европы будет иметь очень важное значение.

Это замечательный турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наши люди страдают месяцами, мы хотим подарить украинцам несколько счастливых моментов.

Два месяца назад уже был матч против Италии. Италия играла дома, на «Сан-Сиро» – огромном стадионе с 60 000 болельщиков. Тогда мы столкнулись с трудностями. Это стало нам уроком. Сейчас у нас есть последний шанс, и мы хотим победить, мы хотим выйти на чемпионат Европы».

Вчера Италия разгромила Северную Македонию 5:2.