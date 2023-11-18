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  4. Виктор ЦИГАНКОВ: «Для выхода на Евро-2024 мы должны совершить подвиг»
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 17:54 |
1125
5

Виктор ЦИГАНКОВ: «Для выхода на Евро-2024 мы должны совершить подвиг»

Вингер сборной Украины – о матче с Италией

18 ноября 2023, 17:54 |
1125
5
Виктор ЦИГАНКОВ: «Для выхода на Евро-2024 мы должны совершить подвиг»
УАФ. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от решающего матча отбора на Евро-2024 против Италии (20 ноября, 21:45):

«Это последний матч группового этапа. Мы четко понимаем, что для выхода на чемпионат Европы мы должны совершить подвиг. Мы сделаем все, чтобы так и произошло. Для нас и для нашей страны. Во времена, в которые мы живем, участие в чемпионате Европы будет иметь очень важное значение.

Это замечательный турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наши люди страдают месяцами, мы хотим подарить украинцам несколько счастливых моментов.

Два месяца назад уже был матч против Италии. Италия играла дома, на «Сан-Сиро» – огромном стадионе с 60 000 болельщиков. Тогда мы столкнулись с трудностями. Это стало нам уроком. Сейчас у нас есть последний шанс, и мы хотим победить, мы хотим выйти на чемпионат Европы».

Вчера Италия разгромила Северную Македонию 5:2.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 5
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BekXan
Подвиги роблять хлопці на фронті ціною свого життя.В контексті футболу це взагалі не вживати.Вам виграти потрібно.А це буде складно бо Італія  для нас завжди непрохідна .Що в єврокубках що на міжнародній арені Італія це стіна для нас.Тому це буде гарне чудо.Віримо в збірну.
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+3
u6464u
згоден з попереднім коментом, Вітя про який ти подвиг тут намагаєшься нам розказати, наразі це образа для хлопців з ЗСУ,  вам усього навсього треба зіграти без тремтіння в колінах, ви на данний час сильніші за  ціх макаронників, і все залежить тільки від вас, віримо що ви переможете.
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0
Олександр
Лишь бы матвиенко не ставили в защиту 
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0
AutumnBridge
У нас уже 10 лет сама жизнь сплошной подвиг.   А может просто выйдете и забьёте всё чему вас научили.   Штук 5.    Как сборная Лобановского накидала когда то Португалии.
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0
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