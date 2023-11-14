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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 02:41 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:49
251
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

14 ноября 2023, 02:41 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:49
251
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене состоится поединок 10-го тура отбор к Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра на стадионе Бай-Арена в Леверкузене будет решающим матчем группы, которая определит второго финалиста из этой группы. Сборная Англии уверенно лидирует в группе C.

Чтобы попасть в финальный раунд Евро-2024, украинской сборной надо выиграть матч у Италии. Если итальянцы потеряют очки с македонцами, то сине-желтых устроит и ничья.

В случае неудачи резервным вариантом для сборной Украины остается вероятное участие в плей-офф, куда команда может отобраться по рейтингу Лиги наций.

Турнирная таблица группы C

  • 🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония
  • 🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

Видеосервис MEGOGO проводит видеотрансляцию поединка

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Источник Sport.ua
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