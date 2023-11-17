17 ноября на «Паркен» (Копенгаген) пройдет матч 9-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Дании встретится со сборной Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда запомнится надолго футбольным подвигом на прошлом Евро, когда, трагически потеряв Эриксена в стартовом поединке, в итоге дошли до полуфинала, где не без вопросов на Уэмбли проиграли Англии. После этого была уверенная прошлая квалификация - и шок в виде провала на мундиале в Катаре, с невыходом из достаточно простой группы. Не все получается у подопечных Каспера Юлманда и в нынешней квалификации. В Казахстане, еще в марте, ухитрились отдать победу хозяевам, а потом были июньские 1-1 в Словении. Но при этом, выиграв все остальные поединки, после 8 туров сборная с девятнадцатью очками делит лидерство и имеет 4 очка преимущества перед казахами, что идут третьими. В итоге, если выиграть сейчас, можно гарантировать себе право сыграть на Евро-2024, вне зависимости от того, что покажет преследователь в ноябре.



Словения

Сборная в 2000-2010 смогла сыграть на трех больших турнирах. Но потом они не сумели пробиться ни на один чемпионат, в том числе утратив свой козырь. Если раньше в плей-офф побеждали, то потом этот раунд заканчивался вылетом. Прошлый розыгрыш и вовсе оказался крайне посредственным - россияне с хорватами оторвались на комфортную дистанцию. Зато в нынешнем году подопечные Матьяжа Кека действительно хороши, они стали одним из открытий этого розыгрыша. Только в июне они теряли очки: уступили 0-2 в Финляндии, сыграли 1-1 дома с фаворитом группы, датчанами. Все остальные поединки закончились победами. Так что картина идентична датской: просто нужно не дать обойти себя казахам, перед которыми есть преимущество +4. Дома их принимать в последнем туре, и можно сейчас превратить потенциально ключевую встречу в формальность.

Статистика личных встреч

До этого играли стороны полтора десятилетия назад, в 2008-м году, и то в товарищеском формате. Тогда датчане выиграли 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж верят в победу Эриксена и компании. Стоит попробовать вариант с форой +1,5 гола на крепких гостей (коэффициент - 1,6).