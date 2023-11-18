Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению
Победный гол во втором тайме забил Томас Дилейни на 54-й минуте
17 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению (2:1).
Победный гол во втором тайме забил Томас Дилейни на 54-й минуте.
Дания набрала 22 очка, далее идут: Словения (19), Казахстан (18), Финляндия (15), Северная Ирландия (6), Сан-Марино (0).
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 17 ноября
Дания – Словения – 2:1
Голы: Меле, 26, Дилейни, 54 – Янжа, 30
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