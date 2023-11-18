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  4. Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению
Евро
Дания
17.11.2023 21:45 – FT 2 : 1
Словения
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 00:51 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:01
53
0

Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению

Победный гол во втором тайме забил Томас Дилейни на 54-й минуте

18 ноября 2023, 00:51 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:01
53
0
Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению (2:1).

Победный гол во втором тайме забил Томас Дилейни на 54-й минуте.

Дания набрала 22 очка, далее идут: Словения (19), Казахстан (18), Финляндия (15), Северная Ирландия (6), Сан-Марино (0).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 17 ноября

Дания – Словения – 2:1

Голы: Меле, 26, Дилейни, 54 – Янжа, 30

Турнирные таблицы

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Делани (Дания).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Янжа (Словения).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
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Евро-2024 сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу видео голов и обзор Томас Дилейни Йоаким Меле
Источник Sport.ua
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