Дания – Словения – 2:1. Датчане вышли на Евро. Видео голов и обзор матча

В матче 9 тура группы Н встречались лидеры группы, которые имели по 19 очков – сборная Дании принимала Словению.

Хозяева гарантировали себе участие на чемпионате Европы, одержав победу со счетом 2:1.

Отбор на Евро-2024

Дания – Словения – 2:1

Голы: Меле, 26, Дилейни, 54 – Янжа, 30

Дания: Шмейхель, Меле, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Кристенсен, 86), Дилейни (Юлманд, 75), Нергор (Йенсен, 46), Хейбьерг, Поульсен (Линдстрем, 90), Винд (Дольберг), Винд (Дольберг).

Словения: Облак, Каричник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 62), Вербич (Ловрич, 73), Гнезда-Черин, Елшник (Куртич, 62), Ипотник, Шешко (Горенц-Станкович, 73), Млакар (Зала 86).