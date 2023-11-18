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  4. Дания – Словения – 2:1. Датчане вышли на Евро. Видео голов и обзор матча
Евро
Дания
17.11.2023 21:45 – FT 2 : 1
Словения
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 02:21 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:50
17
0

Дания – Словения – 2:1. Датчане вышли на Евро. Видео голов и обзор матча

Встреча лидеров закончилась победой хозяев

18 ноября 2023, 02:21 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:50
17
0
Дания – Словения – 2:1. Датчане вышли на Евро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9 тура группы Н встречались лидеры группы, которые имели по 19 очков – сборная Дании принимала Словению.

Хозяева гарантировали себе участие на чемпионате Европы, одержав победу со счетом 2:1.

Отбор на Евро-2024

Дания – Словения – 2:1

Голы: Меле, 26, Дилейни, 54 – Янжа, 30

Дания: Шмейхель, Меле, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Кристенсен, 86), Дилейни (Юлманд, 75), Нергор (Йенсен, 46), Хейбьерг, Поульсен (Линдстрем, 90), Винд (Дольберг), Винд (Дольберг).

Словения: Облак, Каричник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 62), Вербич (Ловрич, 73), Гнезда-Черин, Елшник (Куртич, 62), Ипотник, Шешко (Горенц-Станкович, 73), Млакар (Зала 86).

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Делани (Дания).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Янжа (Словения).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
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Источник Sport.ua
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