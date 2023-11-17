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Евро
Польша
17.11.2023 21:45 - : -
Чехия
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 02:26 |
54
0

Польша – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

17 ноября 2023, 02:26 |
54
0
Польша – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября на «Национальный стадион» (Варшава) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Польши встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Сборная в последнее время дважды не очень удачно делали ставку на португальских наставников. В прошлом цикле пришел Михневич, и в итоге вывел кадру на чемпионат мира (а там - в 1/8 финала). Но его сменили на Фернанду Сантуша, но опытный специалист на новом месте откровенно провалился. Он начал с 1-3 против Чехии в марте, и был уволен после 0-2 с Албанией в сентябре. А ведь были еще 2-3 с молдаванами летом! Впрочем, сменивший его Пробеж тоже успел наломать дров. С Фарерскими островами еще его новые подопечные выиграли, причем с забитыми голами в каждом из таймов. Но в крайнем туре, без травмированного лидера, Левандовски, ограничились только ничьей, 1-1, с Молдовой. Формально шансы подняться с нынешнего третьего места есть. Но нужно обязательно выигрывать в Варшаве.

Чехия

Команда проигрывала все, с единственным исключением, отборы на чемпионаты мира. Но на Евро еще более стабильно пробиваются. Даже были финалистом, в Англии в 1996-м году, а в крайнем континентальном розыгрыше Шик и компания дошли до 1/4. Сейчас тоже есть неплохие шансы на очередное продвижение на континентальное первенство. Да, не все идеально, и сенсационная Албания идет выше, лидируя. С ней, кстати, получилось взять только 1 очко: ограничились только 1-1 дома и разгромно уступили 0-3 на выезде. Но подопечные Ярослава Шилгавы смогли набрать 11 баллов в остальных поединках, в том числе уверенно, 3-1, обыграли номинального фаворита, поляков. Если сейчас получится выиграть, вопрос о выходе на Евро будет закрыт окончательно. Более того, даже проиграв, от кадры будут отставать на 2 очка при матче в запасе.

Статистика личных встреч

Чехия выиграла 4 из 5 крайних очных поединка, в том числе оба последних.

Прогноз

Букмекерские конторы считают неплохими шансы на победу дома поляков. Но чехам тоже важно выиграть, так что можно использовать пари на обе забьют (коэффициент - 1,87).

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Источник Sport.ua
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