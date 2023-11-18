Польша – Чехия – 1:1. Надежда поляков на плей-офф. Видео голов и обзор
Сборная Польши не сумела выйти на Евро напрямую
Состоялся поединок квалификации на Евро-2014 в группе Э. Сборная Польши принимала Чехию, для сохранения хозяевами шансов на попадание на Евро напрямую им требовалась только победа.
Однако матч закончился со счетом 1:1, поялки потеряли шансы занять место, выше второго. Теперь они могут попасть на Евро только через плей-офф Лиги наций.
Отбор к Евро-2024. Группа Е
Польша – Чехия – 1:1
Голы: Петровски, 38 – Соучек, 49
Польша: Щенсны, Бохневич (Педа, 58; Шиманьски, 86), Беднарек, Кивиор, Франковски, Залевски, Шиманьски (Гросицкий, 74), Петровски, Слиш, Левандовски, Свидерски (Букса, 46).
Чехия: Станек, Цоуфал, Брабец, Зима, Голеш, Доудера, Провод (Лингр, 75), Соучек, Садилек (Крал, 90), Хитил (Чванчара, 46), Кухта (Гложек, 46).
События матча
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