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Евро
Польша
17.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:45
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0

Польша – Чехия – 1:1. Надежда поляков на плей-офф. Видео голов и обзор

Сборная Польши не сумела выйти на Евро напрямую

18 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:45
198
0
Польша – Чехия – 1:1. Надежда поляков на плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок квалификации на Евро-2014 в группе Э. Сборная Польши принимала Чехию, для сохранения хозяевами шансов на попадание на Евро напрямую им требовалась только победа.

Однако матч закончился со счетом 1:1, поялки потеряли шансы занять место, выше второго. Теперь они могут попасть на Евро только через плей-офф Лиги наций.

Отбор к Евро-2024. Группа Е

Польша – Чехия – 1:1

Голы: Петровски, 38 – Соучек, 49

Польша: Щенсны, Бохневич (Педа, 58; Шиманьски, 86), Беднарек, Кивиор, Франковски, Залевски, Шиманьски (Гросицкий, 74), Петровски, Слиш, Левандовски, Свидерски (Букса, 46).

Чехия: Станек, Цоуфал, Брабец, Зима, Голеш, Доудера, Провод (Лингр, 75), Соучек, Садилек (Крал, 90), Хитил (Чванчара, 46), Кухта (Гложек, 46).

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Польша).
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Источник Sport.ua
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