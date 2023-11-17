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Евро
Польша
17.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:03
1880
0

Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024

Левандовски и Ко не смогли победить Чехию в заключительной игре отбора

17 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:03
1880
0
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября в Варшаве состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года в группе Е между сборными Польши и Чехии.

Хозяевам поля во главе с Робертом Левандовски была нужна только победа. Лишь она оставляла польскую сборную в борьбе за итоговое второе место, которое позволит отправиться летом будущего года в Германию.

К разочарованию поляков и радости чехов, матч принес ничью 1:1.

В таблице группы Е 1-е место у сборной Албании (14 очков), второе – у Чехии (12). Польша на 3-й позиции (11 пунктов) и она уже завершила борьбу. 4-е место занимает сборная Молдовы (10 очков), за ней группу замыкает команда Фарер (1 очков).

20 ноября Албания примет Фареры, а Чехия сыграет с Молдовой.

Отбор на Евро-2024. Группа Е

Польша – Чехия – 1:1

Голы: Пьотровски, 38 – Соучек, 49.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Польша).
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Источник Sport.ua
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