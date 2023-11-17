Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Левандовски и Ко не смогли победить Чехию в заключительной игре отбора
17 ноября в Варшаве состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года в группе Е между сборными Польши и Чехии.
Хозяевам поля во главе с Робертом Левандовски была нужна только победа. Лишь она оставляла польскую сборную в борьбе за итоговое второе место, которое позволит отправиться летом будущего года в Германию.
К разочарованию поляков и радости чехов, матч принес ничью 1:1.
В таблице группы Е 1-е место у сборной Албании (14 очков), второе – у Чехии (12). Польша на 3-й позиции (11 пунктов) и она уже завершила борьбу. 4-е место занимает сборная Молдовы (10 очков), за ней группу замыкает команда Фарер (1 очков).
20 ноября Албания примет Фареры, а Чехия сыграет с Молдовой.
Отбор на Евро-2024. Группа Е
Польша – Чехия – 1:1
Голы: Пьотровски, 38 – Соучек, 49.
События матча
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