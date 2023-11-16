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  4. Подала в суд. Бывшая домработница Неймара требует от бразильца €368 тыс
Бразилия
16 ноября 2023, 05:20 |
282
0

Подала в суд. Бывшая домработница Неймара требует от бразильца €368 тыс

Мать четверых детей обвиняет футболиста в том, что он не заключил с ней официального соглашения

16 ноября 2023, 05:20 |
282
0
Подала в суд. Бывшая домработница Неймара требует от бразильца €368 тыс
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

35-летняя бразильянка и мать четверых детей обвиняет бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара, приложив подтверждающие документы, в том, что он заставлял ее работать семь дней в неделю в течение почти двух лет (с января 2021 года по октябрь 2022 года), не будучи официально трудоустроенной.

Она просит у него 368 000 евро.

«Мы надеемся, что справедливость восторжествует в отношении этой матери, находящейся в крайне тяжелом положении, и что она просто получит то, что должна была получить, если бы официально работала», – сообщили нам в юридической фирме STAS & Associés, отвечающей за заявительницу.

В этот период мать четверых детей, получавшая оплату исключительно наличными, даже была вынуждена работать за две недели до рождения последнего ребенка и после этого не вернулась на свою должность. Le Parisien в своей статье говорит об «адских темпах, неоплате сверхурочной работы, отсутствии оплачиваемого отпуска и медицинского наблюдения».

Заявительница пыталась через своих адвокатов заключить договор с нынешним игроком «Аль-Хилаля». Она отправила ему заказное письмо в июне, но оно осталось без ответа. Для Le Parisien Дэй Креспо, один из людей, ответственных за дела Неймара, указал в комментарии, что футболист даже не был «проинформирован» об этом письме.

«Это ложь, поскольку мы можем подтвердить, что это письмо с обвиняемым действительно было подписано у него дома в Буживале. Им или кем-то из его команды, уверяет нас юридическая фирма. Значит, об этом никто не знает. Нам кажется это маловероятным, учитывая его важность, или Неймар не имеет никакого отношения к этой истории. Что более вероятно, учитывая то, как он, хорошо обращается со своими сотрудниками».

Отметим, что недавно «Аль-Хиляль» принял решение исключить из своей заявки на сезон звездного Неймара. Это связано с тяжелой травмой колена 31-летнего нападающего, из-за которой он пропустит 10 месяцев.

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Источник RMC Sport
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