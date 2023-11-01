Почти год. Стали известны сроки восстановления Неймара
Звездный бразилец перенесет операцию
На этой неделе звездный форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии перенесен операцию на травмированном колене. Это состоится в четверг в бразильском Белу-Оризонти.
«Аль-Хиляль» планировал проведение операции в Париже, но сам 31-летний форвард настоял на том, чтобы операцию проводил врачи сборной Бразилии Родриго Ласмар. По прогнозам врачей, восстановление Неймара займет 10 месяцев.
Напомним, Неймар получил повреждение крестообразной связки и мениска 18 октября в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая.
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