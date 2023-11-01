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  4. Почти год. Стали известны сроки восстановления Неймара
Саудовская Аравия
01 ноября 2023, 16:25 |
808
1

Почти год. Стали известны сроки восстановления Неймара

Звездный бразилец перенесет операцию

01 ноября 2023, 16:25 |
808
1
Почти год. Стали известны сроки восстановления Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine

На этой неделе звездный форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии перенесен операцию на травмированном колене. Это состоится в четверг в бразильском Белу-Оризонти.

«Аль-Хиляль» планировал проведение операции в Париже, но сам 31-летний форвард настоял на том, чтобы операцию проводил врачи сборной Бразилии Родриго Ласмар. По прогнозам врачей, восстановление Неймара займет 10 месяцев.

Напомним, Неймар получил повреждение крестообразной связки и мениска 18 октября в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая.

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Неймар Аль-Хиляль травма травма колена
Источник O Globo
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Gargantua
арабы не обеднеют, но попали они крепко
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