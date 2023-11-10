Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки на сезон
Саудовская Аравия
10 ноября 2023, 20:45 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:43
1000
0

Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки на сезон

Зимой клуб собирается подписать еще одного легионера

10 ноября 2023, 20:45 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:43
1000
0
Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Аль-Хиляль» принял решение исключить из своей заявки на сезон звездного форварда сборной Бразилии Неймара. Это связано с тяжелой травмой колена 31-летнего нападающего, из-за которой он пропустит 10 месяцев.

У «Аль-Хиляля» есть проблемная позиция – левый защитник, и зимой клуб планирует подписать легионера высокого уровня на левый фланг обороны. Поскольку у клуба заняты все 8 слотов для легионеров, заявить потенциального новичка без исключения Неймара из заявки «Аль-Хиляль» бы не смог.

До травмы Неймар успел отличиться 1 голом и 3 ассистами в 5 матчах за «Аль-Хиляль».

По теме:
Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?
Романо: Испанский полузащитник может покинуть Аль-Фатех
Чемпионат Саудовской Аравии: клуб Йовичевича поднялся с последнего места
Аль-Хиляль Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Футбол | 10 ноября 2023, 17:04 9
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?

У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра

Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Футбол | 09 ноября 2023, 23:56 49
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби

Луганчане провалили первый тайм

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пока готовлю Зарю только к матчу с ЛНЗ»
Футбол | 10.11.2023, 19:48
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пока готовлю Зарю только к матчу с ЛНЗ»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пока готовлю Зарю только к матчу с ЛНЗ»
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бокс | 10.11.2023, 10:40
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Футбол | 10.11.2023, 16:42
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 11
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 33
Футбол
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем