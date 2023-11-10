Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки на сезон

«Аль-Хиляль» принял решение исключить из своей заявки на сезон звездного форварда сборной Бразилии Неймара. Это связано с тяжелой травмой колена 31-летнего нападающего, из-за которой он пропустит 10 месяцев.

У «Аль-Хиляля» есть проблемная позиция – левый защитник, и зимой клуб планирует подписать легионера высокого уровня на левый фланг обороны. Поскольку у клуба заняты все 8 слотов для легионеров, заявить потенциального новичка без исключения Неймара из заявки «Аль-Хиляль» бы не смог.

До травмы Неймар успел отличиться 1 голом и 3 ассистами в 5 матчах за «Аль-Хиляль».