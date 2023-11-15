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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Синнер абсолютно заслужил победу»
ATP
15 ноября 2023, 11:15 |
289
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Синнер абсолютно заслужил победу»

Первый номер рейтинга ATP считает, что Янник был смелым, когда это было необходимо

15 ноября 2023, 11:15 |
289
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Синнер абсолютно заслужил победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение в матче против итальянского теннисиста Янника Синнера. На Итоговом турнире ATP четвертый сеяный одолел серба в трех сетах.

«В последний раз мы встречались в полуфинале на Уимблдоне, и я выиграл в трех сетах, но это была тяжелая борьба. Несколько очков стали решающими. Я думаю, что в тот раз он играл так же, как и сегодня, но в этот раз, возможно, он лучше подавал и был более смелым в важных моментах.

Янник заслужил победу, потому что в важных моментах я давал ему возможность взять розыгрыши под контроль. Я был в ситуации, когда мог завладеть инициативой и взять матч под контроль, но я этого не сделал, а он сделал. Он абсолютно заслужил победу.

В таких матчах мало возможностей. Если ты не воспользуешься ими, то это сделает оппонент. В некоторых моментах я должен быть более решительным. Но это нормально, иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. В большинстве случаев я выигрывал такие игры. Не думаю, что я сделал слишком много ошибок. Он просто был смелым, когда это было необходимо», – сказал Джокович.

Отметим, что Новак даже в случае победы над Хубертом Хуркачем в третьем туре группового раунда может не выйти в полуфинал.

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Янник Синнер
Источник ASAP text
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