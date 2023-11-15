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ATP
15 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 15 ноября 2023, 07:28
493
0

А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром

Победа над Хуркачем не гарантирует Новаку полуфинала на Итоговом турнире АТР 2023

15 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 15 ноября 2023, 07:28
493
0
А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

4-я ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, одолев первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия).

Оба теннисиста пока не гарантировали для себя участия в следующем раунде, все будет зависеть от результатов третьего тура, в котором Синнер сразится с Хольгером Руне, а Джокович – с Хубертом Хуркачем, который заменил травированного Стефаноса Циципаса.

Джокович выйдет в полуфинал при любой победе Синнера в параллельном матче. Также его может устроить своя победа в 2 сетах и победа Руне в двух партиях. Если датчанин при такой победе Новака выиграет в трех, то будут считать процент выигранных геймов.

Более детально в таблице ниже.

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Янник Синнер Новак Джокович Хольгер Руне Итоговый турнир ATP
Источник Twitter
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