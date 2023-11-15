Австралия подаст заявку на проведение клубного чемпионата мира 2029.

Глава австралийского футбола Джеймс Джонсон верит, что его страна может помочь ФИФА превратить новый клубный чемпионат мира в глобальный успех.

В прошлом месяце Австралия решила не подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года после того, как столкнулась с конкуренцией со стороны Саудовской Аравии, которая теперь является единственным претендентом на организацию турнира.

Но Джеймс Джонсон, генеральный директор Football Australia, считает, что новый клубный чемпионат мира с участием 32 команд, который дебютирует в Соединенных Штатах в 2025 году, более чем компенсирует Австралии отсутствие самого крупного события:

«Я очень воодушевлен этим. Там есть возможность. За месяц 32 команды сыграют 64 матча. У нас соберутся крупнейшие команды мира, которые будут сражаться за звание чемпиона мира по клубному футболу. Это чрезвычайно интересно».

В нынешнем клубном чемпионате мира 2023 принимают участие всего 7 клубов из 6 конфедераций. Однако Джонсон полагает, что как только новый турнир, в котором примут участие 12 элитных европейских клубов и 8 лучших команд из Южной Америки, окажет влияние в США, престиж чемпионата изменится.

Глен Джонсон: «Конкуренцию нужно создавать. Нам не терпится увидеть, что произойдет в Соединенных Штатах в 2025 году. Мы верим, что сможем помочь провести это соревнование. И вывести его на новый уровень, как мы это увидели на чемпионате мира среди женщин в Австралии».