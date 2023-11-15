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Евро
Израиль
15.11.2023 21:45 - : -
Швейцария
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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 05:48
123
0

Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 ноября в 21:45 перенесенный матч квалификации Евро-2024

15 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 05:48
123
0
Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Панчо Арена

15 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.

Команды сыграют на стадионе Панчо Арена в венгерском городе Фельчут.

12 ноября команда Израиля проиграла матч сборной Косова и ухудшила свои шансы на выход в плей-офф.

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица

Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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