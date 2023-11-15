Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 ноября в 21:45 перенесенный матч квалификации Евро-2024
15 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.
Команды сыграют на стадионе Панчо Арена в венгерском городе Фельчут.
12 ноября команда Израиля проиграла матч сборной Косова и ухудшила свои шансы на выход в плей-офф.
Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица
Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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