Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израиль сумел отыграться в матче со Швейцарией. Но шансов на Евро мало
Евро
Израиль
15.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 23:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:49
490
0

Израиль сумел отыграться в матче со Швейцарией. Но шансов на Евро мало

Скорее всего, из группы I на Евро-2024 выйдут Швейцария и Румыния

15 ноября 2023, 23:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:49
490
0
Израиль сумел отыграться в матче со Швейцарией. Но шансов на Евро мало
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в 21:45 состоялся перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле. Команды встречались на стадионе Панчо Арена в венгерском городе Фельчут.

Пропустив в первом тайме, сборная Израиля сумела отыграться в матче со Швейцарией, забив гол на 89-й минуте (1:1).

Скорее всего, из группы I на Евро-2024 выйдут Швейцария и Румыния (по 16 очков).

Израиль на 4 очка отстает от конкурентов и сохраняет только небольшие шансы на выход в плей-офф. 18 ноября Израиль будет принимать команду Румынии на нейтральном поле.

Квалификация Евро-2024

15 ноября, Фельчут (Венгрия)

Израиль – Швейцария – 1:1

Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Удаление: Эдмилсон Фернандеш, 90+4 (Швейцария)

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Две тренировки сборной Украины в день рождения Виктора Цыганкова
Англия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Фитнес-занятие и тренировка сборной перед спаррингом с Лехией
сборная Швейцарии по футболу сборная Израиля по футболу Евро-2024 сборная Румынии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
Война | 15 ноября 2023, 13:08 61
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»

Американский миллиардер снова процитировал методички российской пропаганды

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 15 ноября 2023, 19:31 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

ВИДЕО. Франция, Германия и США уверенно прошли в плей-офф ЧМ U-17
Футбол | 15.11.2023, 22:27
ВИДЕО. Франция, Германия и США уверенно прошли в плей-офф ЧМ U-17
ВИДЕО. Франция, Германия и США уверенно прошли в плей-офф ЧМ U-17
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Футбол | 15.11.2023, 20:00
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Футбол | 15.11.2023, 12:05
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 13
Футбол
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
14.11.2023, 20:30 7
Бокс
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
14.11.2023, 22:07 14
Футбол
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 4
Теннис
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
15.11.2023, 01:25 2
Теннис
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
14.11.2023, 17:08 19
Футбол
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
14.11.2023, 21:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем