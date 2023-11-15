Израиль сумел отыграться в матче со Швейцарией. Но шансов на Евро мало

15 ноября в 21:45 состоялся перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии.

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Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле. Команды встречались на стадионе Панчо Арена в венгерском городе Фельчут.

Пропустив в первом тайме, сборная Израиля сумела отыграться в матче со Швейцарией, забив гол на 89-й минуте (1:1).

Скорее всего, из группы I на Евро-2024 выйдут Швейцария и Румыния (по 16 очков).

Израиль на 4 очка отстает от конкурентов и сохраняет только небольшие шансы на выход в плей-офф. 18 ноября Израиль будет принимать команду Румынии на нейтральном поле.

Квалификация Евро-2024

15 ноября, Фельчут (Венгрия)

Израиль – Швейцария – 1:1

Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Удаление: Эдмилсон Фернандеш, 90+4 (Швейцария)

Турнирная таблица