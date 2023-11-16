Чемпионат Европы16 ноября 2023, 01:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:52
196
0
Израиль – Швейцария – 1:1. Спасение на 89-й, удаление на 90+4. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024
16 ноября 2023, 01:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:52
196
0
15 ноября состоялся матч 7-го квалификации Евро-2024 в группе I между сборными Израиля и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Евро-2024. Квалификация
Группа I. 7-й тур
Израиль – Швейцария – 1:1
Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36
Удаление: Эдмилсон Фернандеш, 90+4 (Швейцария)
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +4
Эдимилсон Фернандеш (Швейцария) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Израиль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 15 ноября 2023, 21:05 8
Больше россиянам играть особо не с кем
Футбол | 15 ноября 2023, 16:45 21
Наставник сборной Украины U-21 прокомментировал предстоящие поединки квалификации Евро-2025
Футбол | 15.11.2023, 09:51
Война | 15.11.2023, 13:08
Футбол | 15.11.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2023, 17:48 1
15.11.2023, 13:04
15.11.2023, 19:31
14.11.2023, 17:08 19
14.11.2023, 04:05 1
14.11.2023, 15:45
14.11.2023, 02:14 13
15.11.2023, 12:05 14