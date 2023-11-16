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Евро
Израиль
15.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Швейцария
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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 01:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:52
196
0

Израиль – Швейцария – 1:1. Спасение на 89-й, удаление на 90+4. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

16 ноября 2023, 01:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:52
196
0
Израиль – Швейцария – 1:1. Спасение на 89-й, удаление на 90+4. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября состоялся матч 7-го квалификации Евро-2024 в группе I между сборными Израиля и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. Квалификация

Группа I. 7-й тур

Израиль – Швейцария – 1:1

Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Удаление: Эдмилсон Фернандеш, 90+4 (Швейцария)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +4
Эдимилсон Фернандеш (Швейцария) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Израиль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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