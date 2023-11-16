15 ноября состоялся матч 7-го квалификации Евро-2024 в группе I между сборными Израиля и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. Квалификация

Группа I. 7-й тур

Израиль – Швейцария – 1:1

Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Удаление: Эдмилсон Фернандеш, 90+4 (Швейцария)

Видео голов и обзор матча: