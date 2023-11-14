УПЛ назвала лучших игрока и тренера 14-го тура чемпионата

Лучшим игроком 14-го тура УПЛ был признан форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат. На его счету гол в победном матче против «Кривбасса» (2:1). Именно за фол на нем красную карточку получил игрок «Кривбасса» Даниил Бескоровайный.

Кроме него, на награду претендовали Алексей Гуцуляк из «Днепра-1», Никита Бурда из «Колоса» и Геннадий Пасич из «ЛНЗ».

Лучшим тренером тура был признан наставник «Днепра-1» Юрий Максимов. Его команда обыграла «Шахтер» 3:1 и вышла в лидеры чемпионата.

Кроме него, на приз лучшему тренеру претендовали Олег Дулуб из «ЛНЗ», Александр Шовковский из «Динамо» и Руслан Ротань из «Александрии».