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  4. 37-летняя украинка Володько вышла в основную сетку 100-тысячника в Японии
ITF
14 ноября 2023, 04:15 |
22
0

37-летняя украинка Володько вышла в основную сетку 100-тысячника в Японии

Катерина успешно преодолела сито квалификации соревнований ITF W100 в Такасаки

14 ноября 2023, 04:15 |
22
0
37-летняя украинка Володько вышла в основную сетку 100-тысячника в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько вышла в основую сетку хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония).

Украинка успешно преодолела сито квалификации, обыграв Мэю Ямагучи (Япония, WTA 532) и Цзао Цзяи (Китайский Тайбэй, WTA 482).

В 1-м раунде основы Володько сыграет против Сицзя Вэй (Китай, WTA 269).

ITF W100 Такасаки. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Мэю Ямагучи (Япония) – 6:0, 6:3

Катерина Володько (Украина) – Цзао Цзяи (Китайский Тайбэй) – 6:2, 3:6, 7:5

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Катерина Володько (Бондаренко)
Источник Sport.ua
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