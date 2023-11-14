ITF14 ноября 2023, 04:15 |
22
0
37-летняя украинка Володько вышла в основную сетку 100-тысячника в Японии
Катерина успешно преодолела сито квалификации соревнований ITF W100 в Такасаки
14 ноября 2023, 04:15 |
22
0
37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько вышла в основую сетку хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония).
Украинка успешно преодолела сито квалификации, обыграв Мэю Ямагучи (Япония, WTA 532) и Цзао Цзяи (Китайский Тайбэй, WTA 482).
В 1-м раунде основы Володько сыграет против Сицзя Вэй (Китай, WTA 269).
ITF W100 Такасаки. Хард. Квалификация
Катерина Володько (Украина) – Мэю Ямагучи (Япония) – 6:0, 6:3
Катерина Володько (Украина) – Цзао Цзяи (Китайский Тайбэй) – 6:2, 3:6, 7:5
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