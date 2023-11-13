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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 13:04 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:36
434
0

Экс-арбитр: Претензии Голодюка должны быть не к судье, а к своему защитнику

Мирослав Ступар прокомментировал противоречивый эпизод в матче между «Полесьем» и «Металлистом 1925»

13 ноября 2023, 13:04 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:36
434
0
Экс-арбитр: Претензии Голодюка должны быть не к судье, а к своему защитнику
УПЛ

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Металлистом 1925» (2:1):

«Момент не заставлял защитника харьковчан Ткачука цеплять нападающего Шастала, потому что тот был почти на линии ворот и максимум, что смог бы сделать в этом моменте – прострелить. Зачем защитник ставит руку на плечо сопернику?

Да, можно рассмотреть, какую линию последовательности избрал арбитр в процессе игры? Обращает ли он внимание на такие моменты борьбы или нет? Козык обратил внимание, что рука была на плече и имел место маленький толчок. Претензии должны быть к защитнику, а не к арбитру.

Козык формально решил правильно. Но футбол не всегда состоит из формальностей. Если бы это был пенальти в первом тайме, то такой бури бы в стакане не было бы. Но здесь при счете 1:1 пенальти в конце игры, гол и победа «Полесья». Поэтому и такие эмоции тренера «Металлиста 1925» и резонанс».

После матча с «Полесьем» главный тренер харьковчан Олег Голодюк был недоволен судейством и заявил, что соперники имели численное преимущество в 3 человека, намекая на то, что судьи были на стороне житомирян.

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Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 Мирослав Ступар
Источник УПЛ-ТВ
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