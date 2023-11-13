ВЕРНИДУБ: «Кривбасс проиграл матч, а не чемпионат»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал комментарий после поражения от «Динамо» (0:2).

«Хотели как всегда – победить, но футбол – спорт, кто-то выигрывает, кто-то – нет. Так случилось, что сегодня мы потерпели третье поражение в чемпионате, от «Динамо»–- 0:2. Но я все равно сказал ребятам, чтобы они не опускали головы, а шли дальше с высоко поднятыми головами.

Сегодня у нас была непростая игра с грандом украинского футбола и она давалась. Плохо, что мы пропустили вот так первый мяч, но хотели с первых минут строить атаки и играть в атакующий футбол и создавать моменты.

У нас это неплохо получалось, но вот эта красная карточка наши планы сломала. Однако даже после того, как остались в меньшинстве, не били мяч куда-нибудь, все равно стремились играть в футбол, хотели отыграться, но немного чего-то не хватило. Но, самое главное – мы не боялись играть в футбол.

Да, мы проиграли матч – 0:2, но не проиграли чемпионат. Сыграно всего 14 туров, предстоит еще много матчей. Уверен, если наша команда будет продолжать играть с таким желанием и дисциплиной, то, думаю, у нас все будет хорошо. Поздравляю «Динамо». Нас, к сожалению, сегодня поздравить не с чем, но придет время, будут приветствовать и нас.

– По вашему мнению, справедливо ли было удаление Бескоровайного?

– Из того, что мы увидели всем тренерским штабом, считаем, что красной карточки там не было. Но потом скажут, что Вернидуб не умеет проигрывать. Я умею проигрывать. Но если на игре есть VAR, то я не понимаю, как судьи могли не увидеть детали момента, как они не могли увидеть, что Бескоровайный не играл в ноги. Ванат падал, «рисовал» и справился с этим – честь и хвала, что ему повезло. Но я не понимаю, зачем тогда VAR.

В этом эпизоде ​​не то, что красной, там и желтой карты не было точно. И никакой штрафной там не было. Но… удаление. Нам пришлось перестраиваться. «Минус один» в такой игре очень тяжело. Повторюсь, мы продолжали играть и играли неплохо, создавали моменты. Пусть эта ошибка останется на совести арбитров, работавших сегодня на матче.

– С чем связано то, что в старте вышел Жан По, а не Олег Кожушко?

– У Кожушко на этой неделе были некоторые нюансы, которые не позволили ему готовиться к игре по полной программе. Он пропустил несколько дней, не тренировался. Не стали рисковать, а договорились, что он выйдет на замену, а По мы попробуем с первых минут впереди.

– Как прокомментируете выход на замену Принса?

– Этот выход получился не так хорошо, как бы хотелось. Он только набирает оптимальные кондиции. Ему еще нужно время. Он – молодой игрок, у него все впереди. Я очень на него рассчитываю.

– Замена Приходько на Рябова после удаления Бескоровайного. Как хотели перестроить игру?

– Вы же видели, удаление центрального защитника, так что надо выпускать другого центрбека. Славу Рябову. Поэтому сняли опорника – Приходько. А оставили на поле Бизиману и Илича. Считаю, они выполняют несколько больший объем работы, чем Приходько. Эта замена требовалась ради команды, поэтому я выбрал такой вариант.

– Сегодня была довольно нервная игра, спорные моменты. Но вы выглядели достаточно спокойно. Как у вас это выходит?

– Вы все ждете чего-нибудь остренького, чтобы Вернидуб начал кричать, нервничать. Я научился лучше себя держать в руках, и есть люди, которые мне в этом помогают. Что ж, сегодня получилось так, но надо это перетерпеть. С моей фамилией Вернидуб нужно иметь стержень. Я умею проигрывать, но умею и выигрывать.

Но очень хочу чего-то достичь с ФК «Кривбасс». Нам все по силам. Имея такого президента, такое замечательное руководство. Еще хочу добавить, что хочется, чтобы скорей закончилась война, и мы скорее победили. Чтобы Украина продолжила жить так, как мы того хотим», –цитирует Юрия Вернидуба официальный сайт «Кривбасса».