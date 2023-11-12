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  4. Олег ДУЛУБ: «Мы проанализировали четыре варианта состава Зари»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 22:57 |
334
0

Олег ДУЛУБ: «Мы проанализировали четыре варианта состава Зари»

Главный тренер «ЛНЗ» – о победе над луганчанами

12 ноября 2023, 22:57 |
334
0
Олег ДУЛУБ: «Мы проанализировали четыре варианта состава Зари»
ФК Львов. Олег Дулуб

В 14 туре чемпионата УПЛ футболисты «ЛНЗ» вырвали победу у «Зари» – 2:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкащан Олег Дулуб рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать викторию:

- Смена на тренерском мостике в «Заре» накануне матча нас не смущала. Все же, за такое короткое время новому рулевому нереально что-то изменить в тактическом плане. Здесь скорее луганчане могли рассчитывать на какие-то эмоциональные дивиденды. Все же, чтобы быть во всеоружии мы при подготовке проанализировали четыре варианта состава «Зари».

- И с каким угадали?
- Ни с одним, потому что не надеялись, что после не совсем удачной игры с «Маккаби» в Лиге конференций ворота будет защищать Турбаевский, а в опорной зоне будет действовать Дрышлюк. Хотя в тактических построениях «Заря» ничем не удивила.

- А «ЛНЗ»?
- Об этом лучше спросить у моего коллеги из «Зари». Скажу лишь, что бросили в бой всех сильнейших на сегодняшний момент за исключением Калюжного и Муравского, которые по разным причинам не могли нам помочь. В общем, ребята оправдали надежды, добыв три очка да еще и с соседом по турнирной таблице.

- Но победа могла выскользнуть из рук, когда, казалось, все под контролем «ЛНЗ», однако луганчанину Алиференко удался прицельный удар издали.
- Это как раз тот случай, когда дальше от тренера уже ничто не зависело. Ведь все замены были сделаны и теперь слово было исключительно за футболистами. И они выполнили все так, как я настраивал их на установке. Был проход Тищенко и нацеленная передача на Пасича, который головой забил победный гол. Дело в том, что при подготовке к поединку мы обратили внимание на то, что луганчане плохо защищаются при верховых передачах. Поэтому и просил ребят при первой возможности искать выдвинутых вперед Хобленко, Шестакова, Пасича... И эта нехитрая домашняя заготовка сработала: Пасич оформил «дубль», выигрывая «второй этаж».
Кстати, когда черкащане пропустили на 88-й минуте я невольно подумал, что «Заря» – не фартовая для меня команда. Потому что, помнится, в прошлом сезоне, когда я возглавлял «Львов», то в матче, где «горожане» диктовали условия, луганчане забили в компенсированное время победный гол чуть ли не из песочной, как говорится, ямы. Но неугомонный Пасич таки доказал, что в футболе справедливость берет верх чаще.

Ранее в разговоре с корреспондентом Sport.ua Геннадий Пасич, забивший «Заре» два гола, поделился впечатлениями о противостоянии во Львове.

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Источник Sport.ua
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