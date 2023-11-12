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  4. Геннадий ПАСИЧ: «Мои голы в ворота Зари – это наработки на тренировках»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 20:25 |
171
0

Геннадий ПАСИЧ: «Мои голы в ворота Зари – это наработки на тренировках»

Хавбек «ЛНЗ» – о победе над «Зарей»

12 ноября 2023, 20:25 |
171
0
Геннадий ПАСИЧ: «Мои голы в ворота Зари – это наработки на тренировках»
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

В поединке 14-го тура чемпионата УПЛ «ЛНЗ» во Львове нанес поражение 2:1 «Заре» благодаря «дублю» Геннадия Пасича.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Геннадий Пасич поделился впечатлениями об этом противостоянии во Львове:

– Это были мои первые голы забитые за «ЛНЗ», и они стали следствием наработок на тренировках. Кстати, меня порадовало и то, что я дважды забил головой. Ведь раньше считали, что игра на «втором этаже» не является моим «коньком».

– Открыв счет в дебюте ты, как говорят мог закрыть матч на 32-й минуте.
– Хорошо помню тот эпизод: я оказался в ударной позиции, но попал в стойку.

– Черкащане контролировали ход событий на поле, но под занавес поединка пропустили.
– Следует отдать должное луганчанину Алефиренко, который пробил мастерски. Конечно, первое ощущение – недовольство, ведь победа, казалось, была в кармане. Но, к счастью, этот пропущенный мяч не выбил из колеи нашу команду. И когда Тищенко прорвался по правому флангу я чувствовал, что он сделает передачу на дальнюю штангу. И, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. Кстати, вскоре мог оформить и хет-трик, но попал в каркас ворот.

– Все же, хорошо, что хорошо заканчивается и теперь с хорошим настроением будете возвращаться в Черкассы.
– Перед этим мы, воспользовавшись случаем, решили побывать на поединке «Шахтера» с «Днепром-1». Как ни как, центральный матч тура и с братом, защищающим цвета днепрян будет возможность увидеться.

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Геннадий Пасич ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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