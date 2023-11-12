Геннадий ПАСИЧ: «Мои голы в ворота Зари – это наработки на тренировках»

В поединке 14-го тура чемпионата УПЛ «ЛНЗ» во Львове нанес поражение 2:1 «Заре» благодаря «дублю» Геннадия Пасича.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Геннадий Пасич поделился впечатлениями об этом противостоянии во Львове:

– Это были мои первые голы забитые за «ЛНЗ», и они стали следствием наработок на тренировках. Кстати, меня порадовало и то, что я дважды забил головой. Ведь раньше считали, что игра на «втором этаже» не является моим «коньком».

– Открыв счет в дебюте ты, как говорят мог закрыть матч на 32-й минуте.

– Хорошо помню тот эпизод: я оказался в ударной позиции, но попал в стойку.

– Черкащане контролировали ход событий на поле, но под занавес поединка пропустили.

– Следует отдать должное луганчанину Алефиренко, который пробил мастерски. Конечно, первое ощущение – недовольство, ведь победа, казалось, была в кармане. Но, к счастью, этот пропущенный мяч не выбил из колеи нашу команду. И когда Тищенко прорвался по правому флангу я чувствовал, что он сделает передачу на дальнюю штангу. И, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. Кстати, вскоре мог оформить и хет-трик, но попал в каркас ворот.

– Все же, хорошо, что хорошо заканчивается и теперь с хорошим настроением будете возвращаться в Черкассы.

– Перед этим мы, воспользовавшись случаем, решили побывать на поединке «Шахтера» с «Днепром-1». Как ни как, центральный матч тура и с братом, защищающим цвета днепрян будет возможность увидеться.