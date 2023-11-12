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Италия
12 ноября 2023, 18:37 |
656
0

Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи

Игор Тудор находится в шорт-листе чемпионов Италии

12 ноября 2023, 18:37 |
656
0
Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи
ФК Марсель. Игор Тудор

Поединок против «Эмполи» (поражение 0:1) может стать последним матчем на посту главного тренера «Наполи» для Руди Гарсии: президент чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность его увольнения.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, будущее Гарсии висит на волоске. Клуб уже составил шорт-лист претендентов на его замену. В нем присутствует имя Игоря Тудора, которым ранее интересовался донецкий «Шахтера».

Главным же кандидатом считается не он, а Вальтер Маццарри, который ранее уже работал с командой в 2009 – 2013 годах.

Во время матча с «Эмполи» рядом с Де Лаурентисом на трибунах сидел воспитанник «Наполи» Фабио Каннаваро, который играл за первую команду в 1991 – 1995 годах. Однако никакой информации о переговорах с ним по поводу работы главным тренером нет.

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Наполи Руди Гарсия отставка Аурелио Де Лаурентис Игор Тудор Вальтер Маццарри Фабио Каннаваро Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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