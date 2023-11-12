Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи

Поединок против «Эмполи» (поражение 0:1) может стать последним матчем на посту главного тренера «Наполи» для Руди Гарсии: президент чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность его увольнения.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, будущее Гарсии висит на волоске. Клуб уже составил шорт-лист претендентов на его замену. В нем присутствует имя Игоря Тудора, которым ранее интересовался донецкий «Шахтера».

Главным же кандидатом считается не он, а Вальтер Маццарри, который ранее уже работал с командой в 2009 – 2013 годах.

Во время матча с «Эмполи» рядом с Де Лаурентисом на трибунах сидел воспитанник «Наполи» Фабио Каннаваро, который играл за первую команду в 1991 – 1995 годах. Однако никакой информации о переговорах с ним по поводу работы главным тренером нет.