АПЛ. Ливерпуль разгромил Брентфорд, Ярмолюк сыграл 25 минут

В воскресенье, 12 ноября состоялись еще четыре матча в рамках 12-го тура АПЛ. «Ливерпуль» разгромил со счетом 3:0 «Брентфорд» Егора Ярмолюка. Сам украинец остался в запасе своей команды, однако вышел на замену на 73-й минуте вместо Матиаса Йенсена.

Для Ярмолюка это четвертое появление на поле в матчах АПЛ. Ранее он ни разу не получал больше 14 минут игрового времени.

АПЛ. 12-й тур

Ливерпуль – Брентфорд – 3:0

Голы: Салах 39, 62, Диогу Жота 74

Астон Вилла – Фулхэм – 3:1

Голы: Робинсон 27 (автогол), Макгинн 42, Уоткинс 64 – Хименес 70

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Пакета 3, Боуэн 65, Соучек 88 – Авонийи 44, Эланга 63

Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Адингра 6 – Уэбстер 73 (автогол)

Удаление: Дахуд 69 (Брайтон)

Программу 12-го тура АПЛ закроет матч «Челси» – «Манчестер Сити». Он начнется в 18:30 по Киеву.