АПЛ. Ливерпуль разгромил Брентфорд, Ярмолюк сыграл 25 минут
Продолжается 12-й тур АПЛ
В воскресенье, 12 ноября состоялись еще четыре матча в рамках 12-го тура АПЛ. «Ливерпуль» разгромил со счетом 3:0 «Брентфорд» Егора Ярмолюка. Сам украинец остался в запасе своей команды, однако вышел на замену на 73-й минуте вместо Матиаса Йенсена.
Для Ярмолюка это четвертое появление на поле в матчах АПЛ. Ранее он ни разу не получал больше 14 минут игрового времени.
АПЛ. 12-й тур
Ливерпуль – Брентфорд – 3:0
Голы: Салах 39, 62, Диогу Жота 74
Астон Вилла – Фулхэм – 3:1
Голы: Робинсон 27 (автогол), Макгинн 42, Уоткинс 64 – Хименес 70
Вест Хэм – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Пакета 3, Боуэн 65, Соучек 88 – Авонийи 44, Эланга 63
Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1
Голы: Адингра 6 – Уэбстер 73 (автогол)
Удаление: Дахуд 69 (Брайтон)
Программу 12-го тура АПЛ закроет матч «Челси» – «Манчестер Сити». Он начнется в 18:30 по Киеву.
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