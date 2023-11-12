Ливерпуль – Брентфорд – 3:0. 25 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор
Дублем отметился Мохамед Салах
В субботу, 12 ноября, «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ разгромил на своем поле «Брентфорд» – 3:0.
В середине первого тайма два мяча в ворота гостей забил Дарвин Нуньес, но оба раза арбитр отменял голы после просмотра видеоповтора, фиксируя офсайд. В итоге забивали в этот день на «Энфилде» другие. Дубль записал на свой счет Мохамед Салах, также отличился Диогу Жота.
Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 72-й минуте, заменив Йенсена, но помочь своей команде хотя бы «размочить» счет не смог.
АПЛ. 12-й тур. 12 ноября
«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0
Голы: Салах, 39, 62, Диогу Жота, 74.
События матча
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