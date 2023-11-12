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Ливерпуль
12.11.2023 16:00 – FT 3 : 0
Брентфорд
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Англия
12 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:24
239
0

Ливерпуль – Брентфорд – 3:0. 25 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор

Дублем отметился Мохамед Салах

12 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:24
239
0
Ливерпуль – Брентфорд – 3:0. 25 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор
ФК Ливерпуль

В субботу, 12 ноября, «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ разгромил на своем поле «Брентфорд» – 3:0.

В середине первого тайма два мяча в ворота гостей забил Дарвин Нуньес, но оба раза арбитр отменял голы после просмотра видеоповтора, фиксируя офсайд. В итоге забивали в этот день на «Энфилде» другие. Дубль записал на свой счет Мохамед Салах, также отличился Диогу Жота.

Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 72-й минуте, заменив Йенсена, но помочь своей команде хотя бы «размочить» счет не смог.

АПЛ. 12-й тур. 12 ноября

«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0

Голы: Салах, 39, 62, Диогу Жота, 74.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Ливерпуль Брентфорд Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Брентфорд Мохамед Салах Диогу Жота Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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