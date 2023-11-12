В субботу, 12 ноября, «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ разгромил на своем поле «Брентфорд» – 3:0.

В середине первого тайма два мяча в ворота гостей забил Дарвин Нуньес, но оба раза арбитр отменял голы после просмотра видеоповтора, фиксируя офсайд. В итоге забивали в этот день на «Энфилде» другие. Дубль записал на свой счет Мохамед Салах, также отличился Диогу Жота.

Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 72-й минуте, заменив Йенсена, но помочь своей команде хотя бы «размочить» счет не смог.

АПЛ. 12-й тур. 12 ноября

«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0

Голы: Салах, 39, 62, Диогу Жота, 74.