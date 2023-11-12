Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
12.11.2023 16:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 ноября 2023, 01:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:34
39
0

Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 ноября в 16:00 по Киеву

12 ноября 2023, 01:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:34
39
0
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

12 ноября на «Энфилде» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб выступает и в других турнирах. В Кубке Лиги он выбил Борнмут на выезде. Ну, а в Лиге Европы англичане ожидаемо показывали стопроцентную статистику. И только с Тулузой в четверг расслабились, проиграв 2:3. Но все же очевидно, что в приоритете для Юргена Клоппа и его подопечных будет Премьер-Лига. Тем более после провала прошлого сезона, когда вице-чемпион вылетел за пределы квартета. Сейчас будет не проще: да, в кризисе Манчестер Юнайтед, но прекрасен Тоттенхэм, продолжается прогресс Астон Виллы, да и Челси нужно помнить. Впрочем, и мерсисайдцы тоже заметно прибавили, нарастив глубину состава и вспомнив такой козырь, как волевые показатели. В том числе и с Лутоном, правда, с ним все ограничилось тем, что на 90+ минутах за счет гола Диаса вырвали ничью.

Брентфорд

Команда появилась в Премьер-Лиге только несколько лет назад. До этого такой коллектив выступал в высшем дивизионе страны только в середине прошлого века. В итоге дивизион обогатился самобытным клубом, с неожиданным датским акцентом в селекции. И на второй год в вышке пчелки даже были потенциальным претендентом на еврокубки. В новом розыгрыше приходится играть без забивного нападающего, Айвена Тоуни, и его полностью Томас Франк со своим штабом так и не смог полноценно заменить. В итоге был довольно тяжелый старт, более того, был осенью отрезок из 1-го очка в 4-х турах чемпионатах при вылете из Кубка Лиги. Впрочем, к концу октября получилось прибавить. Настолько, что получилось выиграть трижды кряду, причем не у самых простых противников - после Бернли были Челси и Вест Хэм.

Статистика личных встреч

В первом поединке, в 2021-м году, были зрелищные 3:3. Но потом трижды кряду выигрывал тот, кто принимал соперника дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в красных, но их последние результаты не впечатляют. Ставим на то, что тут в любом случае будут зрелищные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Заря – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ливерпуль Брентфорд Ливерпуль - Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11 ноября 2023, 06:37 1
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Футбол | 11 ноября 2023, 18:41 33
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне

Украинец забил Бернли

Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Футбол | 11.11.2023, 19:55
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Футбол | 11.11.2023, 23:57
Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Алькараса – 2.5 нейтрала. Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
У Алькараса – 2.5 нейтрала. Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
10.11.2023, 06:20 5
Теннис
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 7
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 106
Футбол
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 143
Футбол
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 5
Бокс
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
10.11.2023, 09:57 2
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем