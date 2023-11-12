12 ноября на «Энфилде» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб выступает и в других турнирах. В Кубке Лиги он выбил Борнмут на выезде. Ну, а в Лиге Европы англичане ожидаемо показывали стопроцентную статистику. И только с Тулузой в четверг расслабились, проиграв 2:3. Но все же очевидно, что в приоритете для Юргена Клоппа и его подопечных будет Премьер-Лига. Тем более после провала прошлого сезона, когда вице-чемпион вылетел за пределы квартета. Сейчас будет не проще: да, в кризисе Манчестер Юнайтед, но прекрасен Тоттенхэм, продолжается прогресс Астон Виллы, да и Челси нужно помнить. Впрочем, и мерсисайдцы тоже заметно прибавили, нарастив глубину состава и вспомнив такой козырь, как волевые показатели. В том числе и с Лутоном, правда, с ним все ограничилось тем, что на 90+ минутах за счет гола Диаса вырвали ничью.



Брентфорд

Команда появилась в Премьер-Лиге только несколько лет назад. До этого такой коллектив выступал в высшем дивизионе страны только в середине прошлого века. В итоге дивизион обогатился самобытным клубом, с неожиданным датским акцентом в селекции. И на второй год в вышке пчелки даже были потенциальным претендентом на еврокубки. В новом розыгрыше приходится играть без забивного нападающего, Айвена Тоуни, и его полностью Томас Франк со своим штабом так и не смог полноценно заменить. В итоге был довольно тяжелый старт, более того, был осенью отрезок из 1-го очка в 4-х турах чемпионатах при вылете из Кубка Лиги. Впрочем, к концу октября получилось прибавить. Настолько, что получилось выиграть трижды кряду, причем не у самых простых противников - после Бернли были Челси и Вест Хэм.

Статистика личных встреч

В первом поединке, в 2021-м году, были зрелищные 3:3. Но потом трижды кряду выигрывал тот, кто принимал соперника дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в красных, но их последние результаты не впечатляют. Ставим на то, что тут в любом случае будут зрелищные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).