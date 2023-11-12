Вернидуб и Шовковский определились. Известны составы Кривбасса и Динамо
Команды встретятся в 14-м туре УПЛ
В 13:00 по Киеву в Кривом Роге начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Динамо».
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Наставники команд – Юрий Вернидуб и Александр Шовковский – назвали составы на предстоящий поединок.
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Кузык, Бизимана, Приходько, Задерака, Илич, По Жан.
«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Шепелев, Ванат, Караваев, Тымчик, Дячук, Царенко, Дубинчак, Бенито.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - «Динамо».
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