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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:47
3966
3

Вернидуб и Шовковский определились. Известны составы Кривбасса и Динамо

Команды встретятся в 14-м туре УПЛ

12 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:47
3966
3
Вернидуб и Шовковский определились. Известны составы Кривбасса и Динамо
ФК Динамо Киев

В 13:00 по Киеву в Кривом Роге начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Динамо».

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Наставники команд – Юрий Вернидуб и Александр Шовковский – назвали составы на предстоящий поединок.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Кузык, Бизимана, Приходько, Задерака, Илич, По Жан.

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Шепелев, Ванат, Караваев, Тымчик, Дячук, Царенко, Дубинчак, Бенито.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - «Динамо».

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стартовые составы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Юрий Вернидуб Александр Шовковский
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ZANREGENT1993
Шапаренко нет,и Буяльский в запасе. Это очень плохо.Но шапаренко приехал с командой,он есть но не заявлен.Значит что то с ним не так
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0
DK1961
Шапа видимо опять травмировался? Даже в запасе нет, очень жаль. Зато несменяемый (и при новом тренере?!) Шепелев есть
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0
Gargantua
ничего оптимистичного. только Царенко вместо Буяльского.
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0
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