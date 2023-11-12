12.11.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига12 ноября 2023, 07:18 |
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Кривбасс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 13:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги
12 ноября 2023, 07:18 |
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В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет с киевским «Динамо».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Динамо».
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