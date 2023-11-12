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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 13:06 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:07
2033
1

Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги

Старт поединка отложен на 13:30

12 ноября 2023, 13:06 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:07
2033
1
Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги

Из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области откладывается начало матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Динамо» Киев.

Главный арбитр поединка Максим Козыряцкий должен был дать стартовый свисток в 13:00, но за несколько минут до этого в Днепропетровский области прозвучала воздушная тревога. Стало известно, что матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Сейчас коллектив Юрия Вернидуба идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевское «Динамо» пока выступает ниже ожиданий болельщиков, занимая 9-ю строчку.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо воздушная тревога
Источник Sport.ua
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