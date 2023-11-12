Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги

Из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области откладывается начало матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Динамо» Киев.

Главный арбитр поединка Максим Козыряцкий должен был дать стартовый свисток в 13:00, но за несколько минут до этого в Днепропетровский области прозвучала воздушная тревога. Стало известно, что матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Сейчас коллектив Юрия Вернидуба идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевское «Динамо» пока выступает ниже ожиданий болельщиков, занимая 9-ю строчку.