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Борнмут
11.11.2023 19:30 – FT 2 : 0
Ньюкасл
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Англия
11 ноября 2023, 23:19 |
172
1

Борнмут – Ньюкасл – 2:0. Вторая победа Забарного в сезоне. Видео голов

Смотрите обзор матча 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 23:19 |
172
1
Борнмут – Ньюкасл – 2:0. Вторая победа Забарного в сезоне. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» на домашнем поле победил «Ньюкасл» (2:0).

Главным героем поединка стал Доминик Соланке, забивший все голы в этой игре, оформив дубль. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Это вторая победа «Борнмута» в этом сезоне английского чемпионата.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Борнмут – Ньюкасл – 2:0

Голы: Соланке, 60, 73.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ігор Крава
Ну сьогодні явно український день в Ла Лізі і АПЛ , результативні дії, перемоги,Борнмут неочікувано виніс Ньюкасл , Лунін добре стоїть, ну а Яремчук - Яремчук , то таке 
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