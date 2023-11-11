Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» на домашнем поле победил «Ньюкасл» (2:0).

Главным героем поединка стал Доминик Соланке, забивший все голы в этой игре, оформив дубль. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Это вторая победа «Борнмута» в этом сезоне английского чемпионата.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Борнмут – Ньюкасл – 2:0

Голы: Соланке, 60, 73.

Видеообзор матча