Англия11 ноября 2023, 23:19 |
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Борнмут – Ньюкасл – 2:0. Вторая победа Забарного в сезоне. Видео голов
Смотрите обзор матча 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 23:19 |
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Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» на домашнем поле победил «Ньюкасл» (2:0).
Главным героем поединка стал Доминик Соланке, забивший все голы в этой игре, оформив дубль. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Это вторая победа «Борнмута» в этом сезоне английского чемпионата.
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября
Борнмут – Ньюкасл – 2:0
Голы: Соланке, 60, 73.
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Комментарии 1
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Ну сьогодні явно український день в Ла Лізі і АПЛ , результативні дії, перемоги,Борнмут неочікувано виніс Ньюкасл , Лунін добре стоїть, ну а Яремчук - Яремчук , то таке
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