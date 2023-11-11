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Чемпионат Англии
Борнмут
11.11.2023 19:30 – 56 0 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:23
628
0

Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура АПЛ 11 ноября в 19:30

11 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:23
628
0
Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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