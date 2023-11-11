11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл».

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Поединок проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция