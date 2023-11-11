Англия11 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:23
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Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура АПЛ 11 ноября в 19:30
11 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:23
628
0
11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Борнмут – Ньюкасл. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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